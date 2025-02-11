Manchester City - Real Madrid maçı için heyecan dorukta. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 2022-2023 sezonu şampiyonu Manchester City, sahasında son şampiyon Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. İki ekip, bu mücadeleyle birlikte Devler Ligi’nde 13. kez rakip olacak. Dev mücadeleyi kaçırmak istemeyenler maçın tarihi, saati ve canlı yayın kanalını merak ediyor. Peki Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester City - Real Madrid maçı hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? İşte mücadelenin detaylar…