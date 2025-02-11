Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu dev bir eşleşmeye sahne olacak. Devler Ligi'nde son üç sezonda karşı karşıya gelen Manchester City ve Real Madrid, bu yıl son 16 turu bileti için sahaya çıkacak. İki takımın dev mücadelesini takip etmek isteyen futbolseverler Manchester City - Real Madrid maçı canlı yayın kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri hakkında bilgi almak için araştırmalara başladı. ''Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?'' sorusu ile birlikte ''Arda Güler oynayacak mı?'' sorusu yanıt arıyor. İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar…
Manchester City - Real Madrid maçı için heyecan dorukta. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 2022-2023 sezonu şampiyonu Manchester City, sahasında son şampiyon Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. İki ekip, bu mücadeleyle birlikte Devler Ligi’nde 13. kez rakip olacak. Dev mücadeleyi kaçırmak istemeyenler maçın tarihi, saati ve canlı yayın kanalını merak ediyor. Peki Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester City - Real Madrid maçı hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? İşte mücadelenin detaylar…
MANCHESTER CİTY - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu, dev bir mücadeleye sahne olacak. Organizasyonun son iki sezonunun şampiyonları Manchester City ile Real Madrid, play-off aşaması ilk maçında karşı karşıya gelecek.
Manchester City - Real Madrid maçı, 11 Şubat Salı bugün TSİ 23.00'te başlayacak.
MANCHESTER CİTY - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Etihad Stadyumu’nda oynanacak dev mücadele, Tabii Spor ekranından canlı yayınlanacak.
Karşılaşmada Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Turpin’in yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mathieu Vernice olacak.
RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Mücadelenin rövanşı ise 19 Şubat Çarşamba günü Santiago Bernabeu Stadyumu’nda oynanacak.
MANCHESTER CİTY - REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE
TRT Tabii dijital platformu için internet sitesine tıklayarak ve mail ile üye olarak izleyebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak kaydınızı oluşturabilirsiniz.
https://www.tabii.com/tr
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Manchester City - Real Madrid karşılaşmasında Arda Güler’in ilk 11’de başlaması beklenmiyor.
Milli yıldızın maçın ilerleyen dakikalarında süre alıp almayacağı ise teknik direktör Carlo Ancelotti'nin kararına bağlı olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Manchester City: Ederson; Nunes, Akanji, Dias, Gvardiol; Silva, Kovacic; Foden, De Bruyne, Savinho; Haaland
Real Madrid: Courtois; Valverde, Tchouameni, Asencio, Mendy; Camavinga, Modric; Rodrygo, Bellingham, Vinicius Junior; Mbappe
13. KEZ RAKİP OLACAKLAR
Manchester City ile Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda taraflar 4’er kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 4 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Manchester ekibi, bu maçlarda 24 gol atarken, Madrid temsilcisi ise 22 gol buldu.