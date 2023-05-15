İstanbul’da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin adı belli oluyor. Real Madrid ile Manchester City arasında geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmada kazanan çıkmadı. Real Madrid’in golünü 36’ncı dakikada genç yıldız Vinicius Junior, Manchester City’nin golünü ise 67’nci dakikada Kevin de Bruyne kaydetti. Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti ise Şampiyonlar Ligi’nde 190. Maçına çıkarak efsane teknik adam Sir Alex Ferguson’ın rekorunu egale etti. İşte, Manchester City-Real Madrid maçının tarihi, yayıncı kanalı ve muhtemel 11’lerine ilişkin bilgiler…