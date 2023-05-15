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Şampiyonlar Ligi finalinin adı belli oluyor: Manchester City Real Madrid rövanş maçı ne zaman?

Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Yarı final turunun iki eşleşmesinden biri olan Real Madrid-Manchester City mücadelesinde ilk maç Santiago Bernabeu’da 1-1 berabere sona erdi ve gözler rövanş maçına çevrildi. Final biletini kapan taraf Manchester’da oynanacak ikinci maçta belli olacak. Peki, Manchester City Real Madrid mücadelesi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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  • Manchester City Real Madrid rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    İstanbul’da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin adı belli oluyor. Real Madrid ile Manchester City arasında geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmada kazanan çıkmadı. Real Madrid’in golünü 36’ncı dakikada genç yıldız Vinicius Junior, Manchester City’nin golünü ise 67’nci dakikada Kevin de Bruyne kaydetti. Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti ise Şampiyonlar Ligi’nde 190. Maçına çıkarak efsane teknik adam Sir Alex Ferguson’ın rekorunu egale etti. İşte, Manchester City-Real Madrid maçının tarihi, yayıncı kanalı ve muhtemel 11’lerine ilişkin bilgiler…
  • Manchester City Real Madrid rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    MANCHESTER CITY-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

    Manchester City Real Madrid rövanş maçı 17 Mayıs Çarşamba gecesi saat 22:00’da oynanacak.
  • Manchester City Real Madrid rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    MANCHESTER CITY-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

    Şampiyonlar Ligi yarı final rövaş karşılaşması TV8 ve dijital medya platform Exxen’den canlı yayınlanacak.
  • Manchester City Real Madrid rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    MUHTEMEL 11’LER

    Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Akanji, Stones, Rodri, Silva, Phillips, Gundogan, Grealish, Haaland

    Manchester City’de kart cezalısı olan İlkay Gündogan kadroda yer almıyor.
  • Manchester City Real Madrid rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho; Tchouaméni, Camavinga, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius Jr

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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