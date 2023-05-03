Manchester City-West Ham United maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Hem zirveyi hem de alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma bu akşam saat 22:00’de oynanacak. Son 8 maçını kazanarak büyük bir çıkışa geçen Manchester City liderliği ele geçirmek ve galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkacak. İşte mücadeleye ilişkin ayrıntılar…