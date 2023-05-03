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Manchester City-West Ham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Ligi’n 34. Haftasında 2 maç eksiğiyle lider Arsenal’in arkasında 2. Sırada yer alan Manchester City sahasında kümede kalma mücadelesi veren West Ham United’I konuk etmeye hazırlanıyor. Büyük bir merakla beklenen zorlu randevunun başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11’lerine dair bilgileri bir araya getirdik.

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  • Manchester City-West Ham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Manchester City-West Ham United maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Hem zirveyi hem de alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma bu akşam saat 22:00’de oynanacak. Son 8 maçını kazanarak büyük bir çıkışa geçen Manchester City liderliği ele geçirmek ve galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkacak. İşte mücadeleye ilişkin ayrıntılar…
  • Manchester City-West Ham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    MANCHESTER CITY-WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN?

    Manchester City-West Ham United bu akşam 22:00’de oynanacak.
  • Manchester City-West Ham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    MANCHESTER CITY-WEST HAM UNITED HANGİ KANALDA?

    İngiltere Premier Ligi’n 34. Haftasına sahne olacak Manchester City-West Ham United karşılaşması Bein Sports’dan canlı yayınlanacak.
  • Manchester City-West Ham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    HAALAND TARİHİ REKORUN EŞİĞİNDE

    Manchester City’nin sezon başında Borussia Dortmund’dan transfer ettiği Norveçli yıldızı Erling Haaland 34 golle Premier Lig’de gol krallığının zirvesinde yer alıyor.

    23 yaşındaki forvet bu akşam oynanacak West Ham United karşılaşmasında 1 gol atması halinde Premier Lig tarihinde bir sezonda en çok gol atan oyuncu olacak. Haaland halihazırda Alan Shearer ve Andy Cole ile rekoru paylaşıyor.
  • Manchester City-West Ham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    MUHTEMEL 11’LER

    Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Ake; Stones, Rodri; Mahrez, Gundogan, Alvarez, Grealish; Haaland
  • Manchester City-West Ham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    West Ham United: Fabianski; Coufal, Kehrer, Aguerd, Ogbonna, Cresswell; Soucek, Rice, Paqueta; Bowen, Antonio

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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