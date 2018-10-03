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Manchester United: 0 - Valencia: 0 | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu karşılaşmasında Manchester United, evinde Valencia'yı konuk etti. Her iki ekip de yakaladığı fırsatları gole çeviremeyince karşılaşma 0-0 sona erdi ve takımlar birer puana razı oldu. Manchester United - Valencia maçının tüm detayları HTSPOR ARENA'da...

03 Ekim 2018 Çarşamba, 01:03 | Güncelleme:

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu karşılaşmasında Manchester United, evinde Valencia ile karşı karşıya geldi. 

Daha önce Valencia ile karşılaştığı sekiz maçta sadece bir kez yenilen Manchester United, seyircisi önünde Valencia'yı mağlup edemedi. 

Old Trafford'daki mücadelede gol sesi çıkmayınca iki takım birer puana razı oldu.

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Bu puanla Manchester United'ın, Devler Ligi'ndeki puanı 4'e yükseldi. İngiliz devi H Grubu'nda ikincilik koltuğunda yer alıyor.

Üçünvü sırada yer alan Valencia'nın puanı ise 1.

H GRUBU'NDA PUAN DURUMU

Takımlar O G B M A Y Av P
Juventus 2 2 0 0 5 0 +5 6
Manchester United 2 1 1 0 3 0 +3 4
Valencia 2 0 1 1 0 2 -2 1
Young Boys 2 0 0 2 0 6 -6 0

MANCHESTER UNİTED: 0 - VALENCİA: 0

MANCHESTER UNİTED: David de Gea, Eric Bailly, Smalling, Luke Shaw, Valencia, Paul Pogba, Fellaini, Matic, Alexis Sanchez, Romelu Lukaku, Rashford    

VALENCİA: Neto , Gabriel Paulista, Jose Luis Gaya, Cristiano Piccini, Ezequiel Garay, Geoffrey Kondogbia, Dani Parejo, Francis Coquelin, Gonçalo Guedes, Rodrigo, Michy Batshuayi 

MAÇTAN İSTATİSTİKLER

Manchester United   Valencia
51% Topla Oynama Yüzdesi 49 %
5 İsabetli Şut Sayısı 1
4 İsabetsiz Şut Sayısı 5
11 Korner 1
14 Faul 15
4 Ofsayt  

 

STAT: Old Trafford

 

 

 

 

 

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