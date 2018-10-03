UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu karşılaşmasında Manchester United, evinde Valencia ile karşı karşıya geldi.
Daha önce Valencia ile karşılaştığı sekiz maçta sadece bir kez yenilen Manchester United, seyircisi önünde Valencia'yı mağlup edemedi.
Old Trafford'daki mücadelede gol sesi çıkmayınca iki takım birer puana razı oldu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... MANCHESTER UNİTED - VALENCİA MAÇININ TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ...
Bu puanla Manchester United'ın, Devler Ligi'ndeki puanı 4'e yükseldi. İngiliz devi H Grubu'nda ikincilik koltuğunda yer alıyor.
Üçünvü sırada yer alan Valencia'nın puanı ise 1.
H GRUBU'NDA PUAN DURUMU
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Juventus
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|6
|Manchester United
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|4
|Valencia
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|1
|Young Boys
|2
|0
|0
|2
|0
|6
|-6
|0
MANCHESTER UNİTED: 0 - VALENCİA: 0
MANCHESTER UNİTED: David de Gea, Eric Bailly, Smalling, Luke Shaw, Valencia, Paul Pogba, Fellaini, Matic, Alexis Sanchez, Romelu Lukaku, Rashford
VALENCİA: Neto , Gabriel Paulista, Jose Luis Gaya, Cristiano Piccini, Ezequiel Garay, Geoffrey Kondogbia, Dani Parejo, Francis Coquelin, Gonçalo Guedes, Rodrigo, Michy Batshuayi
MAÇTAN İSTATİSTİKLER
|Manchester United
|
|Valencia
|51%
|Topla Oynama Yüzdesi
|49 %
|5
|İsabetli Şut Sayısı
|1
|4
|İsabetsiz Şut Sayısı
|5
|11
|Korner
|1
|14
|Faul
|15
|4
|Ofsayt
|
STAT: Old Trafford
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ