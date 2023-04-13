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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manchester United'da büyük temizlik: 13 oyuncu ile yollar ayrılıyor

Premier Lig'de yıllardır bekleneni veremeyen Manchester United kadrosunda büyük bir temizlik olacak! United, kadroda yer açmak için 13 oyuncusunu satabilir. İşte o isimler

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  • Manchester United'da büyük temizlik: 13 oyuncu ile yollar ayrılıyor

    Daily Mail'e göre Manchester United, Erik ten Hag'ın kadrosunu tamamen yenilemek için bu yaz 13 oyuncuyu takımdan gönderecek. 
  • Manchester United'da büyük temizlik: 13 oyuncu ile yollar ayrılıyor

    Kırmızı Şeytanlar şu anda mülkiyet belirsizliği içinde ve aynı zamanda Finansal Fair Play ile mücadele ediyor. Kulübün elinde ise inanılmaz derecede şişkin bir kadro var.
  • Manchester United'da büyük temizlik: 13 oyuncu ile yollar ayrılıyor

    Ten Hag, kulüpten sorumlu olduğu ilk sezonunda harikalar yarattı ve şimdi kadrosunu bir kez daha güçlendirmek istiyor. United, kadroda yer açmak için 13 oyuncusunu satabilir.
  • Manchester United'da büyük temizlik: 13 oyuncu ile yollar ayrılıyor

    Kadroda Anthony Elanga büyük ilgi görürken Eric Bailly ise önümüzdeki sezon Old Trafford'da istenmiyor. 
  • Manchester United'da büyük temizlik: 13 oyuncu ile yollar ayrılıyor

    Facundo Pellistri, çıkış yaptığı sezonun ardından yeni bir sözleşme imzalamaya yaklaşıyor. Ancak daha sonra daha fazla deneyim için kiralık olarak gönderilebilir. 
  • Manchester United'da büyük temizlik: 13 oyuncu ile yollar ayrılıyor

    Önümüzdeki sezon A takımda Amad Diallo'ya bir şans verilmesi bekleniyor.
  • Manchester United'da büyük temizlik: 13 oyuncu ile yollar ayrılıyor

    United ayrıca Harry Maguire, Brandon Williams, Alex Telles, Aaron Wan-Bissaka, Donny van de Beek ve Anthony Martial'ı da gönderebilir. 
  • Manchester United'da büyük temizlik: 13 oyuncu ile yollar ayrılıyor

    Kulübün aklında transfer hedefleri var ve Bayer Leverkusen'in bek oyuncusu Jeremie Frimpong'un menajeriyle çoktan görüşüldü.
  • Manchester United'da büyük temizlik: 13 oyuncu ile yollar ayrılıyor

    Herhangi bir tasfiye gerçekleşmeden önce Ten Hag, United hâlâ üç kulvarda savaştığı için kadrosunu olabildiğince etkili bir şekilde kullanmalı.

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