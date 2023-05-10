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Manchester United'dan Kim Min-Jae hamlesi: Çılgın teklif!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Manchester United, defans hattı için Kim Min-Jae'yi istiyor. Napoli'de başarılı performansını sürdüren eski Fenerbahçe'li stoper için Kırmızı Şeytanlar dev bir bütçe ayırdı.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Manchester United'dan Kim Min-Jae hamlesi: Çılgın teklif!

    Manchester United'da transfer hareketliliği sürüyor. Savunma hattı güçlendirmek isteyen Kırmızı Şeytanlar Kim Min-Jae için harekete geçmeye hazırlanıyor.
  • Manchester United'dan Kim Min-Jae hamlesi: Çılgın teklif!

    Erik ten Hag'ın kadroda görmek istediği 26 yaşındaki Güney Koreli oyuncuyu yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için harekete geçilecek.
  • Manchester United'dan Kim Min-Jae hamlesi: Çılgın teklif!

    İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre; Manchester United, Kim Min-Jae'nin sözleşmesinde bulunan 45 milyon euroluk serbest kalma maddesinden 15 milyon euro daha fazlasını Napoli'ye ödemeye hazır.
  • Manchester United'dan Kim Min-Jae hamlesi: Çılgın teklif!

    Teknik direktör Erik ten Hag'ın özellikle istediği Güney Koreli stoperin transferini garanti altına almak isteyen Manchester United'ın kısa süre içinde Napoli'den yanıt beklediği ifade edildi.
  • Manchester United'dan Kim Min-Jae hamlesi: Çılgın teklif!

    Başarılı savunmacıya Guardiola'nın da hayran olduğu aktarılmıştı. Yeni sezonda Güney Koreli stoperi kadrosunda görmek isteyen takımlar arasında, Manchester City, Chelsea ve PSG'de bulunuyor.
  • Manchester United'dan Kim Min-Jae hamlesi: Çılgın teklif!

    NAPOLİ TAKIMDA TUTMAK İSTİYOR

    La Gazzetta dello Sport'un haberine göre ise Napoli'nin yıllık maaşı 2 milyon euro olan Güney Koreli yıldıza yıllık 6 milyon euro teklif yaptı ve beklemeye geçti.
  • Manchester United'dan Kim Min-Jae hamlesi: Çılgın teklif!

    Napoli yıldız oyuncuya teklif ettiği yeni sözleşmeyle serbest kalma maddesini kaldırmak istiyor. Kim Min Jae'nin tercihinin ise Premier Lig'ten yana olduğu biliniyor.
  • Manchester United'dan Kim Min-Jae hamlesi: Çılgın teklif!

    Napoli, geçen yaz Fenerbahçe’den Kim Min-jae'yi transfer ettikten sonra 45 milyon euro serbest kalma bedeli ve bu maddenin 2024’ten itibaren İtalya dışındaki kulüpler için geçerli olduğuna dair bir madde sözleşmesine koymuştu.
  • Manchester United'dan Kim Min-Jae hamlesi: Çılgın teklif!

    Bu sezon lig şampiyonluğu yaşayan Napoli'de 43 maçta forma giyen Güney Koreli yıldızın piyasa değeri Transfermarkt'e göre 50 milyon Euro olarak biliniyor.

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