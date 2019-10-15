Manipülasyon ne demek? Manipülasyon sözcüğü nasıl yazılır? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

MANİPÜLASYON TDK İMLA

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, manipülasyon şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "maniplasyon, manüpilasyon" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "manipülasyon"dur.

MANİPÜLASYON NE DEMEK?

TDK sözlüğüne göre harekât; "yönlendirme, yönlendirim" ve "seçme, ekleme ve çıkarma yoluyla bilgileri değiştirme" anlamlarında kullanılmaktadır.