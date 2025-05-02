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        Haberler Gündem Manisa'da devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Güncel haberler

        Manisa'da devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobilin beton bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 00:14 Güncelleme: 02.05.2025 - 00:14
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        Beton bariyerlere çarparak devrildi
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        E.D. idaresindeki otomobil, 2. Anafartalar Mahallesi Mimarsinan Bulvarı'nda bariyerlere çarptı.

        Takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Olay yerindeki müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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