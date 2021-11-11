Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa'da feci kaza! 2 sürücü öldü, 5 kişi yaralı - SON DAKİKA HABERLER
ABONE OL

Manisa'da feci kaza! 2 sürücü öldü, 5 kişi yaralı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Manisa'da feci kaza! 2 sürücü öldü, 5 kişi yaralı - SON DAKİKA HABERLER
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
0:00 / 0:00
AA

Saruhan'daki özel bir bakımevine personel taşıyan, M.Y'nin kullandığı 55 HH 441 plakalı minibüs ile M.K. idaresindeki 35 GD 7638 plakalı otomobil, Saruhanlı-Gölmarmara yolunda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

SÜRÜCÜLER YAŞAMINI YİTİRDİ

Sürücülerden M.K. olay yerinde, M.Y. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre; minibüste yaralanan 5 yolcu, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kapanan yolda trafik, bir süre sonra kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Karaman'da hastane yolunda doğum sancıları başlayan anne, ambulansta doğum yaptı - HABERLER
GÜNDEM Yolda doğum sancıları başlayan anne, ambulansta doğum ...
Sahte içkiden ölüme sebebiyet veren sanığın 25 yıla kadar hapsi istendi
GÜNDEM Sahte içkiden ölüme 25 yıla kadar hapis istemi
Ata'nın ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de gece ziyaretçi akını - HABERLER
GÜNDEM Anıtkabir'de gece ziyaretçi akını
Karabük'te "Atatürk'ün Giysi Koleksiyonu" defilesi
GÜNDEM Atatürk'ün Giysi Koleksiyonu, defileyle tanıtıldı
İzmir'de kundaklama sonucu ölüme ilişkin 1 şüpheli tutuklandı - HABERLER
GÜNDEM İzmir'de kundaklama sonucu ölümde 1 tutuklama
SON DAKİKA! Meral Akşener, AB büyükelçileriyle görüştü
GÜNDEM Meral Akşener, AB büyükelçileriyle görüştü
TBMM Başkanı Şentop, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Meşri ile görüştü
GÜNDEM Şentop, Meclis'te Meşri ile görüştü
"Atatürkçülük bu değil" Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu, Z kuşağı ile buluştu - Haberleri
GÜNDEM Kılıçdaroğlu, Z kuşağı ile buluştu
"Anadolu'nun yüce dağı" Ilgaz'da kar yağışı etkili oldu - HABERLER
GÜNDEM Ilgaz Dağı, kar yağışıyla beyaza büründü
SON DAKİKA | Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın - HABERLER
GÜNDEM Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikası alev alev yanıyor!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.