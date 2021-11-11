Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Saruhan'daki özel bir bakımevine personel taşıyan, M.Y'nin kullandığı 55 HH 441 plakalı minibüs ile M.K. idaresindeki 35 GD 7638 plakalı otomobil, Saruhanlı-Gölmarmara yolunda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
SÜRÜCÜLER YAŞAMINI YİTİRDİ
Sürücülerden M.K. olay yerinde, M.Y. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
AA'nın haberine göre; minibüste yaralanan 5 yolcu, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle kapanan yolda trafik, bir süre sonra kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.
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