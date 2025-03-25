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        Haberler Gündem Manisa'da kaçak tütün operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Güncel haberler

        Manisa'da kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 01:02 Güncelleme: 25.03.2025 - 01:02
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        Kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı
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        Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunusemre ilçesinde E.H. (41), E.H. (42) ve M.A'nın (34) ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda yapılan aramalarda 288 bin 760 tütünle doldurulmuş makaron, 22 bin 400 boş makaron, 19 kilogram açık sarmalık kıyılmış tütün, 196 bin 450 kilitli poşet ve 55 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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