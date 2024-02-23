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        Haberler Gündem Güncel Manisa'da katliam gibi kaza! 3 can kaybı var - Güncel haberler

        Manisa'da otomobil ile TIR çarpıştı, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Manisa'da katliam gibi bir kaza meydana geldi. Olayda bir otomobil ile TIR çarpıştı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirirken 3 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 15:02 Güncelleme: 23.02.2024 - 15:02
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        Manisa'da katliam gibi kaza! 3 can kaybı var
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre Cengiz Akalın idaresindeki otomobil, Akhisar-Gölmarmara kara yolu Beyoba Kavşağı'nda, M.R.C'nin (26) kullandığı TIR ile çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        TARIŞ İŞÇİSİ OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ

        Otomobildeki Hafize Akalın (56), Fatma D. (45) ve Ayşe Dedeoğlu (53), kaza yerinde yaşamını yitirdi.

        Yaralanan sürücüler ve otomobildeki Halil İbrahim D. ambulansla Akhisar'daki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle trafik Gölmarmara istikametine bir süre tek şeritten sağlandı. Cenazeler, otopsi için Akhisar Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Kazaya karışan otomobildekilerin tarım işçisi olduğu öğrenildi.

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        #Manisa

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