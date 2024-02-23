Manisa'da katliam gibi kaza! 3 can kaybı var - Güncel haberler

Manisa'da katliam gibi kaza! 3 can kaybı var - Güncel haberler

Manisa'da otomobil ile TIR çarpıştı, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Manisa'da katliam gibi bir kaza meydana geldi. Olayda bir otomobil ile TIR çarpıştı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirirken 3 kişi de yaralandı

Anadolu Ajansı Giriş: 23.02.2024 - 15:02 Güncelleme: 23.02.2024 - 15:02 facebook

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