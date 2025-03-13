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        Haberler Yaşam Manisa'da koyun tek batında 5 kuzu doğurdu

        Manisa'da koyun tek batında 5 kuzu doğurdu

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir besici, koyununun tek batında 5 kuzu doğurmasının sevincini yaşıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 12:41 Güncelleme: 13.03.2025 - 12:41
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        Koyun 5 kuzu birden dünyaya getirdi!
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        Turgutlu Ovası'nda çiftliği bulunan ve 3 yıldır koyun besiciliği yapan 52 yaşındaki İslam Akgül'ün, sürüsünde bulunan merinos cinsi koyun, bir hafta önce doğum yaptı.

        Koyununun tek seferde 5 kuzu dünyaya getirmesinin şaşkınlığını yaşayan besici, annenin sütünün yetmemesi nedeniyle kuzuları biberonla besliyor.

        İslam Akgül, veterinerinden aldığı bilgiye göre, koyunlarda tek seferde 3 kuzuya kadar doğumun normal kabul edildiğini, ancak tek batında 5 kuzu doğmasının nadir görülen bir durum olduğunu belirtti.

        Bu durumun sevincini ve şaşkınlığını yaşadığını dile getiren Akgül, "Her sene ikiz doğuran koyunumuz, bu sene beşiz doğurdu. Annenin gücü yetmediği için 2'sine güzel bakıyor. Diğer 3 kuzu ise bize kaldı. Biz de onlara annelik yapıyoruz. Takviye mamalarımızla, vitaminlerle bunları hayatta tutmaya çalışıyoruz. İlk günlerde ölmelerinden korktuk ama Rabbim bize bağışladı bunları. Biz de yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.

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        #Manisa
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        #kuzu
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