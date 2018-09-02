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Manisa'da pamuk hasadı başladı

'BEYAZ altın' olarak bilinen pamuğun Manisa Ovası'na geri dönmesiyle birlikte bu yılın ilk hasadı yapıldı. Pamuk üreticisi ilk pamuğu toplayıp çırçır fabrikasına teslim ederken, çiftçiler kilogramda 5 lira fiyat istedi. Dünya piyasalarında pamuk fiyatlarının artması ve Türkiye'de kurun yükselmesi nedeniyle, bu yıl pamuk fiyatlarının daha yüksek olması bekleniyor

02.09.2018 - 11:04 | Güncelleme: DHA

Manisa'da erken olgunlaşan pamukta bu yılın ilk hasadı yapıldı. Akhisar ilçesi Sazoba Mahallesi'nde yaşayan Osman Avcı, yılın ilk pamuğunu toplayıp, çırçır fabrikasına götürdü. Nisan ayında ekilen pamuk tarlaları beyaza bürünürken, üretici de fiyat beklentisini yükseltti.

DHA'da yer alan habere göre; pamuk üreticisi Osman Avcı, nisan ayında ektiği pamuğun hasadına başladığını belirterek, 2 ton pamuk topladığını söyledi. Üreticinin pamuğun kilo fiyatının 5 lira olmasını istediğini dile getiren Avcı, "60 dönüm pamuk ektim. İlk pamuğu topladım, çırçır fabrikasına teslim ettim. Kalite bu sene oldukça güzel. 2 ton civarında pamuk topladım. Hava sıcaklıklarının yüksek olmasından dolayı erken olgunlaştı. 3-4 gün sonra makineli hasada başlayacağım. Biz çiftçi olarak 5 lira fiyat bekliyoruz. Maliyetler çok fazla oldu. Mazot, gübre fiyatları yarı yarıya arttı. Girdilerin hepsi arttı" diye konuştu.

Çırçır fabrikası işletmecisi Caner Erken de son yıllarda devlet desteğiyle pamuk üretiminin arttığını ve çırçır fabrikalarının yeniden çalışır duruma geldiğini söyledi. Erken, "Çiftçimiz ilk pamuğunu depomuza getirdi, emanete koydu. Manisa Ovası'ndaki pamuğun verimi diğer bölgelere göre biraz daha iyi. Fiyatlar da çiftçinin beklentisi doğrultusunda artış gösteriyor. Geçen yıl fiyatlar 3 lira civarındaydı. Fiyatlar bu yıl 4 liranın üstünde olacak. Ayrıca 80 kuruşluk bir devlet desteği de var. Bununla birlikte 5 lira veya 5 liranın üstüne çıkabilir" dedi.

KUR ARTIŞI ETKİLİ OLDU

Fiyatların yükselmesinde birçok etkenin olduğunu ifade eden işletmeci Erken, "Dünya borsalarında pamuk fiyatlarının artışı bizde de fiyat yükselmesine neden odu. Bunun etkisini de görüyoruz. Aynı zamanda ülkemizde pamuk tüketimi arttı. Kur artışı da pamuk fiyatlarını artırdı. Yurtdışından pamuk getirmek yerine yurtiçinden tedarik etmeye yönlenildi" diye konuştu.

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