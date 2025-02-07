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        Haberler Gündem Manisa'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Güncel haberler

        Manisa'da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 18:50 Güncelleme: 07.02.2025 - 18:50
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        Manisa'da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehzadeler ilçesi Karaağaçlı Mahallesi civarında kurulan bir etil alkol imalathanesinden çevre illere satış gerçekleştirildiğini tespit etti.

        Bunun üzerine imalathane ve depoya düzenlenen operasyonda, fiber tanklar içinde 20 ton etil alkol, yaklaşık 40 litre sahte içki, damıtmada kullanılan 4 metal kazan ve 3 bin 100 boş bidon ele geçirildi.

        Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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