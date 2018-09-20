Kaza saat 00.45 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolunda meydana geldi. İHA'nın haberine göre; Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Zekai Özdemir (56) idaresindeki TIR, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden Muammer Akyol (64) idaresindeki kamyona arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle yol kenarında bulunan tarlaya sürüklenerek yaklaşık 50 metre ilerleyen kamyon sürücüsü Muammer Akyol yaralanırken, TIR sürücüsü Zekai Özdemir ise şoför mahallinde sıkışarak ağır yaralandı.
Olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan TIR sürücüsü Özdemir ile kamyon şoförü Akyol, 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ