Covid-19 salgını nedeniyle bir süredir ara verdiği çalışmalarına hafta sonunda Halil Onultmak Spor Tesislerinde yeniden başlayan Manisa Futbol Kulübü, bu sabah Muradiye Karaali Spor Tesislerinde dört grup halinde laktat testine tabi tutuldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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