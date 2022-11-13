Turgutluspor'da hakem isyanı



TURGUTLU, (DHA) TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Eynesil Belediyespor'a 1-0 yenilerek ilk iç saha mağlubiyetini alan Turgutluspor'da yönetim hakemlere tepki gösterdi. Bu sezon hakem hatalarından olumsuz anlamda en fazla etkilenen kulüp olduklarını belirten kırmızı-siyahlılar, "Mağlubiyete kılıf aramıyoruz. Sadece adalet istiyoruz. Gelinen nokta artık bizim de sabrımızı taşırdı" mesajı verdi.

Yapılan yazılı açıklamada, "Eynesil maçında rakip defans oyuncusunun Serhat Kot'u ceza sahası içinde yere düşürmesi, Burak Osman Gençal'ın şutunda rakip takım oyuncusunun ceza sahasında topa elle müdahale etmesi, yine Tolga Çokkoşan'ın önündeki topa ceza sahası içinde defans oyuncusunun elle müdahale etmesine rağmen hakem devam kararı veriyor. Sadece ve sadece adalet istiyoruz" denildi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)

2022-11-13 13:24:23



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