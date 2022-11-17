Manisa BŞB'de Morgan tamam

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MANİSA, (DHA)Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray Nef'ten ayrılan Raymor Morgan'la kadrosunu güçlendirdi. THY Euroleague tecrübesi bulunan Birleşik Amerikalı uzun forvetle 1 yıllık sözleşme imzalandı. Profesyonel kariyeri boyunca Pınar Karşıyaka, Panathinaikos, Ratiopharm Ulm, Tofaş, Unics Kazan, Asvel ve Galatasaray Nef formaları giyen Morgan, 2017'de Almanya Ligi'nin sayı kralı ve MVP'si olmayı başardı. 2021'de Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin en iyi beşine seçilen Morgan, 2022'de ise Asvel'in Fransa Ligi şampiyonu olan kadrosunda yer aldı. DHA-Spor Türkiye-Manisa DHA

2022-11-17 11:17:51



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