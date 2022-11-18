Manisa FK evinde telafi peşinde

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MANİSA, (DHA)SPOR Toto 1´inci Lig´de son olarak deplasmanda Beyçimento Bandırmaspor´a 2-1 yenilen Manisa Futbol Kulübü, yarın sahasında Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Mümin Özkasap Stadı´nda saat 13.30´da başlayacak maçta Tarık Güldal düdük çalacak. Manisa FK´da sarı kart cezalısı Ayberk maçta forma giyemeyecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı tribün 30, kale arkası 20 TL olarak satışa çıktı. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2022-11-18 13:10:53



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