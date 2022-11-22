Bakan Kasapoğlu: Türkiye, ateşten çemberleri bertaraf eden destanın örneği (2)



KAYKAY VE PATEN PARKINDA İNCELEMEDE BULUNDU

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şehzadeler Belediyesi tarafından, kaykay ve paten sporcuları için bakanlığın da desteğiyle yapılan Kaykay ve Paten Parkı´nda incelemelerde bulundu. Sporcularının gösterilerini izleyen ve onlarla bir süre sohbet eden Kasapoğlu, hizmeti nedeniyle Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i tebrik ederek, parkın hayırlı olmasını diledi. Ardından yenilenen Manisa 19 Mayıs Stadyumu´nda incelemelerini sürdüren Kasapoğlu, daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı `Sokaklar bizim´ projesi kapsamında yapılan 3x3 Basketbol maçını izledi. Manisa Valiliği´nin ardından, Yunusemre Belediyesi Başkanı Mehmet Çerçi´ye de makamında ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, Yunusemre Belediyesi´nde antrenörlerle bir araya geldikten sonra memleketi Kula´ya geçti. (DHA)Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-11-22 20:03:02



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