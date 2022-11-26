Kömür yığını altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Şevket YILMAZ/SOMA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Soma ilçesinde, kömür silosunun içerisini temizlediği sırada üzerine kömür boşaltıması sonucu ağır yaralanan Samet Can Çakır (19), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, geçen perşembe günü Soma'da faaliyet gösteren özel bir madende meydana geldi. Samet Can Çakır, temizlik amacıyla kömür silosunun içine girdi. Çakır temizlik yaptığı sırada, kepçeyle siloya kömür boşaltıldı. Kömür yığınları altında kalarak ağır yaralanan Çakır, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Çakır, doktorların çabalarına rağmen bugün hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ

2022-11-26 00:45:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.