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Manisa'da temel kazası sırasında toprak altında kalan işçi yaralı olarak kurtarıldı

DHA

Manisa'da temel kazası sırasında toprak altında kalan işçi yaralı olarak kurtarıldı


Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bir fabrika inşaatının kepçeyle yapılan temel kazısı sırasında kayan toprak altında kalan işçi Erkan Mercan (57) yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Mercan, hastaneye kaldırıldı.
Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Çepnidere Mahallesi'ndeki bir fabrikanın temel kazısı sırasında meydana geldi. Kepçeyle temel kazı yapıldığı sırada toprak kayması meydana geldi. Bu sırada kazı yapılan temel çukurunda bulunan işçilerden Erkan Mercan, toprak altında kaldı. Diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mercan, itfaiye ekipleri ve mesai arkadaşlarının yardımıyla bulunduğu yerden yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Mercan, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mercan'ın sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2022-11-29 19:05:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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