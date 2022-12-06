Evinde çıkan yangında öldü

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



Vehbi SARIHAN/ MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, Adil Eşsiz (66), evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Sarıgöl ilçesi Siteler Mahallesi Sudeposu Sokak'taki Adil Eşsiz'e ait müstakil evde, dün saat 21.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tüm evi saran alevleri fark eden komşuların ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, su sıkıp alevleri yaklaşık 1 saate söndürdü. Alevlerin söndürülmesinin ardından içeri giren itfaiye erleri Adil Eşsiz'in yanmış cesediyle karşılaştı. Eşsiz'in cenazesi, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Sarıgöl Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Durumu, zeytin sıktırmak için gittiği Alaşehir'de öğrenen Eşsiz'in eşi ise yakınları tarafından Sarıgöl'e getirildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Sarıgöl Vehbi SARIHAN

2022-12-06 12:08:51



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