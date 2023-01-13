Kayıp Alzheimer hastası emekli öğretmeni, izini süren avcı buldu



Hasan YİĞEN/ KULA, (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Kula ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası emekli öğretmen Sabri Yaman (73), izini süren avcı Emrah Avlağı tarafından 30 saat sonra bir arazide bulundu. Avlağı, Yaman'ı bulduğu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Alzheimer hastası emekli öğretmen ve 1 çocuk babası Sabri Yaman, dün saat 10.00 sıralarında ekmek almak için evden çıkıp, bir daha geri dönmedi. Çalışkan'a ulaşamayan ailesi, polise kayıp ihbarında bulundu. Harekete geçen polis, ilçe merkezi ile yakın mahallelerde arama yaptı. Polis ekipleri, ilçe genelindeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, AFAD ve Salihli ANDA Arama Kurtarma ekipleri de arama çalışmalarına katıldı. Yaman, en son göründüğü noktadan itibaren iz süren avcı Emrah Avlağı tarafından 30 saat sonra volkanik arazide bitkin halde bulundu. Avlağı, Yaman'ı bulduğu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yaman, Kula Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaman'ın yanında ekmek olduğu öğrenildi.

'SABRİ HOCAMIZI SAĞ SALİM BULDUM'

Avcı olduğu için araziyi çok iyi bildiğini ve kayıp ihbarını duyduğundan beri gönüllü olarak arama çalışmalarına katıldığını dile getiren avcı Emrah Avlağı, "Sabah aldığım bilgilere göre Sabri Hoca'nın bu bölgede olduğunu tespit ettik. Uzun uğraşlar sonucunda bu bölgeyi de bildiğim için Sabri Hocamızı sağ salim buldum" dedi. Sabri Yaman'ın oğlu öğretmen Mehmet Yaman babasını bulan Avlağı'ya sarılıp, teşekkür etti. Tedavisi süren Sabri Yaman'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN

2023-01-13 18:59:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.