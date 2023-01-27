Salihli'de kamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde kamyonetin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü Muhsin Taylan (78) hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında İzmir-Ankara karayolu Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı çıkışında meydana geldi. Ankara'dan İzmir yönüne giden Sedat Özer'in (58) kulandığı 34 RS 6353 plakalı kamyonet, elektrikli bisiklet ile tali yoldan kontrolsüz şekilde anayola çıkan Muhsin Taylan'a çarptı. Taylan olay yerinde hayatını kaybetti. Taylan'ın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2023-01-27 18:45:55



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