Manisa BŞB 4'te 4 peşinde

MANİSA, (DHA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Antrenör Hakan Demir yönetiminde üst üste 3, son 5 maçta 4 galibiyetle düşme hattından sıyrılan Manisa Büyükşehir Belediyespor, seriyi yarın iç sahada Tofaş önünde sürdürmeye çalışacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Biletler 25 ile 75 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıktı. Ligde bu sezon Manisa BŞB'nin 17 haftada 6, Tofaş'ın ise 7 galibiyeti bulunuyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2023-02-03 12:11:33
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