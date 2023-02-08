Kahramanmaraş'ta 55'inci saatte, 1'i çocuk, 3 kişi kurtarıldı



Doğan ÇİZMECİ/MANİSA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta depremde yıkılan Ebrar Sitesi'nin enkazında yapılan çalışmalarda, 1'i çocuk, 3 kişi, 55 saat sonra kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde, kent merkezindeki Ebrar Sitesi de yıkıldı. Ekipler enkazda arama-kurtarma çalışmaları sürerken, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri de iş makineleriyle destek verdi. Çalışmalarda, enkaz altında kalan 1'i çocuk, 3 kişi 55 saat sonra sağ çıkarıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de yürütülen çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek, "Büyükşehir ve MASKİ ekiplerimiz, 7 araç ve 54 personelden oluşan itfaiye ekiplerinin yanı sıra toplamda 20 araç, 37 personel, ışık kuleleri ve jeneratörlerle yara sarmak için deprem bölgesinde çalışmaya devam ediyor. Bir kez daha orada cansiperane bir şekilde görev yapan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah sevindirici haberler almaya devam edeceğiz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Doğan ÇİZMECİ

2023-02-08 14:44:56



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