Akhisarspor - Büyükçekmece Tepecikspor: 6-1

AKHİSAR, (DHA) -
STAT: Spor Toto Akhisar
HAKEMLER: Mehmet Çağatay Lakot, Harun Öztekin, Atakan Tutan
AKHİSARSPOR: Mehmet Ali, Tunahan (Dk.70 Bertuğ), Bora (Dk.57 Hamza), Oğuzcan, Halil İbrahim, Semih, Yusuf, Fırat Yiğit (Dk.46 Orçun), Bekir (Dk.53 Serkan), Mustafa Can (Dk.70 Ömer Faruk), Yiğit Efe
BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR: Yiğit Suat, Ufuk, Erçağ, Yasin, Ferhat, Davut (Dk.46 Mikdat Can) (Dk.65 Deniz), Umut Kerem, Samet Mehmet (Dk.46 İlkan), Ulaş, Doğan (Dk.57 Berdan), Esen (Dk.46 Arman)
GOLLER: Dk.11 Esen (Tepecikspor) Dk.30 (pen)-54 Bora, Dk.43-45 Tunahan, Dk.85 Orçun, Dk.90 Oğuzcan (Akhisarspor)
SARI KARTLAR: Ferhat, İlkan, Doğan (Tepecikspor)
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 33'üncü haftada Akhisarspor evinde Büyükçekmece Tepecikspor´u 6-1 mağlup etti. Konuk ekip 11´inci dakikada Esen´in golüyle öne geçerken, Akhisarspor bu gole Bora (2), Tunahan (2), Orçun ve Oğuzcan´ın golleriyle yanıt verdi: 6-1. Bu sonuçla Akhisarspor 36 puana ulaşırken, Tepecikspor 41 puanda kaldı.DHA-Spor Türkiye-Manisa DHA
2023-05-16 17:07:02
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