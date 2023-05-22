Bakan Kasapoğlu'ndan memleketi Kula'da esnaf ziyareti



Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde esnafı ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu´nun ziyareti sırasında ilçede sergilenen Togg, ilgi gördü.

Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için sürdürdüğü çalışmalarında, önceki gün İzmir'de başladığı programını memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde tamamladı. Beraberindeki heyetle Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilçeye kazandırılan spor tesisinde geceyi geçiren Bakan Kasapoğlu, sabahın erken saatlerinde semt pazarında esnafı ziyaret etti. İlçe protokolünün de eşlik ettiği ziyaretlerde Kulalı hemşehrileriyle de bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, esnaf ve vatandaşlarla tek tek sohbet edip, istek ve sorunlarını dinledi. Pazardan alışveriş de yapan Bakan Kasapoğlu, isteyenlerle, hatıra fotoğrafı çektirip, kitap ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Bakan Kasapoğlu'nun ziyareti sırasında Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent meydanlarında sergilenen Togg ilgi gördü. Vatandaşlar Togg´u inceleyip, fotoğraf çektirdi.

Bakan Kasapoğlu, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi için Kula halkından destek istedi. Kasapoğlu, öğle saatlerine kadar süren temasların ardından Alaşehir ilçesindeki programı için ilçeden ayrıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN

2023-05-22 14:20:47



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