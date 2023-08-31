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        Manisa FK Topalli ile imzaladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 10:30 Güncelleme: 31.08.2023 - 10:31
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        Manisa FK Topalli ile imzaladı
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        MANİSA, (DHA)BİRİNCİ Lig'de ilk 3 haftada 7 puan toplayıp 2'nci sıraya adını yazdıran Manisa Futbol Kulübü, Jetmir Topalli'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Son olarak Süper Lig temsilcisi İstanbulspor'da oynayan Kosovalı futbolcu resmi sözleşmeyi imzaladı. İmza töreninde konuşan 25 yaşındaki forvet, "Manisa Futbol Kulübü'nde daha önce birlikte oynadığım arkadaşlarım var. Onlardan çok

        güzel referanslar aldım. Hedefi Süper Lig olan bir takıma şampiyonluk için geldim. Takım arkadaşlarımla birlikte çok çalışıp hedefimize ulaşacağız" dedi.

        Futbola ülkesinde KF 2 Korriku takımında başlayan Topalli, Kosova'da KF Vushtrria, KF Feronikeli ve FC Ballkani formaları giydi. 2020-2021 sezonunda Yeni Malatyaspor'a transfer olarak Süper Lig'de forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, 2021-2022 sezonunda İstanbulspor ile 1'inci Lig şampiyonluğu yaşadı. Kosova Milli Takımı'nda da forma giyen hücum oyuncusu, kariyerinde 148 resmi maça çıkarak 38 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

        2023-08-31 10:29:39

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