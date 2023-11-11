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        Somaspor 3'te 3 peşinde

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçını kazanarak play-off hattındaki yerini sağlamlaştıran Somaspor yarın Düzcespor'u üst üste üçüncü galibiyetini alma hedefiyle ağırlayacak. Soma Atatürk Stadı'ndaki maç saat 14.00'te oynanacak. Siyah-beyazlı ekibin grubunda 19 puanı, Düzcespor'un ise 13 puana bulunuyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 10:28 Güncelleme: 11.11.2023 - 10:30
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        Somaspor 3'te 3 peşinde
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçını kazanarak play-off hattındaki yerini sağlamlaştıran Somaspor yarın Düzcespor'u üst üste üçüncü galibiyetini alma hedefiyle ağırlayacak. Soma Atatürk Stadı'ndaki maç saat 14.00'te oynanacak. Siyah-beyazlı ekibin grubunda 19 puanı, Düzcespor'un ise 13 puana bulunuyor.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa -

        2023-11-11 10:21:41

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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