Somaspor 3'te 3 peşinde

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçını kazanarak play-off hattındaki yerini sağlamlaştıran Somaspor yarın Düzcespor'u üst üste üçüncü galibiyetini alma hedefiyle ağırlayacak. Soma Atatürk Stadı'ndaki maç saat 14.00'te oynanacak. Siyah-beyazlı ekibin grubunda 19 puanı, Düzcespor'un ise 13 puana bulunuyor.

DHA-Spor - Türkiye-Manisa -

2023-11-11 10:21:41

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