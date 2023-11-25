Somaspor Play-Off aşkına

TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta son iki maçını kazanamayıp Play-Off hattının gerisine düşen Somaspor yarın evinde önemli rakiplerinden İskenderunspor'la kozlarını paylaşacak. Soma Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Enes Kanpara düdük çalacak. Somaspor'da kırmızı kart cezalısı kaleci Muharrem Tunay forma giyemeyecek. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, rakipleri İskenderunspor'la aynı puanda olduklarını belirterek, "İki takımın da 20 puanı bulunuyor. Biz sahamızda kazanıp puan farkıyla Play-Off barajına girmeyi hedefliyoruz" dedi.

DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Soma - SOMA,