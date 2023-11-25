Manisa FK lider Eyüpspor'un misafiri olacak

1'inciLig'deson olarak evinde Bandırmaspor'a yenilip galibiyet hasretini 8 maça çıkaran Manisa Futbol Kulübü yarın 13'üncü hafta mücadelesinde liderlik koltuğunda oturan Eyüpspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Eyüp Stadı'nda Ali Yılmaz'ın yöneteceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Siyah-beyazlılarda Kosova Milli Takımı'nda sakatlanan Meriton Korenica, Eyüpspor deplasmanında forma giyemeyecek. Teknik direktör Osman Özköylü zorlu bir karşılaşmanın kendilerini beklediğini belirterek, "Haftalardır galibiyete hasretiz. Milli arada çok çalıştık, inanıyorum ki bu çalışmalarımızın karşılığını alırız" dedi.

Bu maç öncesi Eyüpspor 30 puanla zirvede yer alırken, 14 puanı bulunan Manisa FK, 11'inci basamakta.

DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,