Manisa'da bir grup sınıf arkadaşı 41 yıl önceki öğretmenlerinin gününü kutladı
Manisa'nın Selendi ilçesinde 41 yıl önce ilkokuldan mezun olanlar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleri Semiha Kacar'ı ziyaret etti.
Manisa'nın Selendi ilçesinde 41 yıl önce ilkokuldan mezun olanlar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleri Semiha Kacar'ı ziyaret etti.
Üçeylül İlkokulu'nda okuyan bir grup sınıf arkadaşı, kırmızı güllerle öğretmelerinin kapısını çaldı.
Öğrencilerinin sürprizi karşısında duygulanan Kacar, "Bu güzel düşüncenizden dolayı son derece mutlu oldum. 41 yıl önce olduğu gibi sizlerle yine gurur duydum." ifadelerini kullandı.
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