Manisa'daki gazinocu cinayetinde suç çetesi çökertildi; 8 tutuklama MANİSA'nınAlaşehir ilçesindeki bir gazinoda hesap tartışmasından çıkan kavgada, işletmeci Erkan Ildız'ın (40) hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı olayla ilgili polisin düzenlediği 'Ayışığı' operasyonunda; suç örgütü üyesi oldukları belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MANİSA'nınAlaşehir ilçesindeki bir gazinoda hesap tartışmasından çıkan kavgada, işletmeci Erkan Ildız'ın (40) hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı olayla ilgili polisin düzenlediği 'Ayışığı' operasyonunda; suç örgütü üyesi oldukları belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 20 Kasım saat 02.00 sıralarında, Yenimahalle Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki bir eğlence merkezinde meydana geldi. İşletmeci Erkan Ildız ile S.T. arasında iddiaya göre hesap ödenmesi konusunda tartışma çıktı. Tartışmaya S.T.'nin yanında bulunan çiftçi M.E.D. de dahil oldu. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Dışarıya çıkan S.T., arkadaşlarına haber verdi. Gazino önüne gelen kalabalık grup ile gazino çalışanları arasında çatışma çıktı. Tüfeklerin kullanıldığı kavgada, vücuduna saçmalar isabet eden işletmeci Erkan Ildız, olay yerinde hayatını kaybetti. S.T. sağ bacağından, garson İ.Ö. karnından, M.E.D. ise kolundan yaralandı. Ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İ.Ö., ilk tedavisinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne, S.T. ise Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

48 SAAT SÜREN KAMERA İNCELEMELERİ ARDINDAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 48 saat süren kamera incelemesinin ardından olayın örgütlü yapıldığını tespit eden polis harekete geçti. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçu kapsamında; "kasten öldürme, silahlı tehdit ve mala zarar verme' suçlarını örgütlü şekilde gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla, 14 adreste eş zamanlı olarak 'Ayışığı' adı altında operasyon gerçekleştirdi. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 tüfek ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.T., B.T., S.T., S.T., B.T., B.T., E.D. ve F.I. tutuklandı. Diğer 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.