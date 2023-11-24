Manisa'da şarampole devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

H.M.A'nın kullandığı 45 J 0994 plakalı işçi servis minibüsü, İzmir - Ankara kara yolunun Sart Mahallesi geçişinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile işçiler T.T. (35) ve K.E. (38) ambulansla Salihli Devlet Hastanesine götürüldü.

Yaralılardan K.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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