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        Manisa'da şarampole devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 14:09 Güncelleme: 24.11.2023 - 14:43
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        Manisa'da şarampole devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        H.M.A'nın kullandığı 45 J 0994 plakalı işçi servis minibüsü, İzmir - Ankara kara yolunun Sart Mahallesi geçişinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile işçiler T.T. (35) ve K.E. (38) ambulansla Salihli Devlet Hastanesine götürüldü.

        Yaralılardan K.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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