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        Servis minibüsüyle kamyonet çarpıştı: 7 yaralı

        MANİSA'nınAhmetli ilçesinde işçi servisi minibüsüyle kamyonetin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 23:58 Güncelleme: 23.11.2023 - 00:00
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        Servis minibüsüyle kamyonet çarpıştı: 7 yaralı
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        MANİSA'nınAhmetli ilçesinde işçi servisi minibüsüyle kamyonetin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 19.30 sıralarında, İzmir Ankara Karayolu üzerindeki Ahmetli Kavşağı'ndan meydana geldi. Halil Gedik (59) yönetimindeki 45 ANY 289 plakalı işçi servisi minibüsü, Salihli'den Turgutlu yönüne giden Gökdeniz Çetin (21) yönetimindeki 22 AAH 593 plakalı peynir yüklü kamyonetle çarpıştı. Kazayı görenler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan servis minibüsünün şoförü Gedik ile aracında bulunan işçiler M.Ç., U.Ş., Ö.Ö., Y.C., K.K. ve kamyonet sürücüsü Gökdeniz Çetin'i ambulansla çevre hastanelere kaldırdı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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