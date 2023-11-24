Alaşehir'de öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İlçe Sağlık ve Milli Eğitim müdürlükleri işbirliği ile öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İlçe Sağlık ve Milli Eğitim müdürlükleri işbirliği ile öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi.
Diş hekimi Özgür Semerci ve ebe Esma Şen tarafından Alaşehir Gülçiçek Hatun Anaokulu'nda düzenlenen eğitimde, öğrencilere diş sağlığı ile ilgili eğitim videosu izletildi.
Daha sonra Semerci, öğrencilere sağlıklı dişlere sahip olabilmek için neler yapılması gerektiğini anlattı.
Semerci, hafta boyunca belirlenen okulları ziyaret ederek eğitimlerin devam edeceğini söyledi.
Eğitim sonunda öğrencilere hediyeler verildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.