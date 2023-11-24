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        Alaşehir'de öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İlçe Sağlık ve Milli Eğitim müdürlükleri işbirliği ile öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 10:06 Güncelleme: 24.11.2023 - 10:06
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        Alaşehir'de öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İlçe Sağlık ve Milli Eğitim müdürlükleri işbirliği ile öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi.

        Diş hekimi Özgür Semerci ve ebe Esma Şen tarafından Alaşehir Gülçiçek Hatun Anaokulu'nda düzenlenen eğitimde, öğrencilere diş sağlığı ile ilgili eğitim videosu izletildi.

        Daha sonra Semerci, öğrencilere sağlıklı dişlere sahip olabilmek için neler yapılması gerektiğini anlattı.

        Semerci, hafta boyunca belirlenen okulları ziyaret ederek eğitimlerin devam edeceğini söyledi.

        Eğitim sonunda öğrencilere hediyeler verildi.

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