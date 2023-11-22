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        Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 21:10 Güncelleme: 22.11.2023 - 21:10
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        Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
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        Salon:Muradiye

        Hakemler:VentsislavVelikov (Bulgaristan), Valerio Grigıoni (İtalya), Nemanja Ninkovic (Sırbistan)

        Manisa Büyükşehir Belediyespor: Duval 10, Cruz 16, Ayberk Olmaz 2, Anderson 14, Terry 8, Ege Arar 2 Dorukhan Engindeniz 8, Luther 12, Berkay Sinirlioğlu 3, Mustafa Baki Görür

        Porto: Melvin 15, Harrison 10, Queiroz 10, Barber 23, Omlid, Kloof 4, de Sa, Gomes 2, Guerreiro 2

        1. Periyot: 26-12

        Devre: 48-25

        3. Periyot: 59-44

        MANİSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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