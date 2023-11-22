Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

Salon:Muradiye

Hakemler:VentsislavVelikov (Bulgaristan), Valerio Grigıoni (İtalya), Nemanja Ninkovic (Sırbistan)

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Duval 10, Cruz 16, Ayberk Olmaz 2, Anderson 14, Terry 8, Ege Arar 2 Dorukhan Engindeniz 8, Luther 12, Berkay Sinirlioğlu 3, Mustafa Baki Görür

Porto: Melvin 15, Harrison 10, Queiroz 10, Barber 23, Omlid, Kloof 4, de Sa, Gomes 2, Guerreiro 2

1. Periyot: 26-12

Devre: 48-25

3. Periyot: 59-44

MANİSA

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