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        Alaşehir'de "Matematik Atölyesi" açıldı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Matematik Atölyesi kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 14:56 Güncelleme: 22.11.2023 - 15:04
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        Alaşehir'de "Matematik Atölyesi" açıldı
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Matematik Atölyesi kuruldu.

        Alaşehir Ortaokulu bünyesinde kurulan atölyenin açılışına Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş katıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, öğrencilerde matematiğe olan ilgiyi artırmada atölyenin büyük katkısı olacağına inandığını belirterek, atölyenin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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