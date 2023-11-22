Alaşehir'de "Matematik Atölyesi" açıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Matematik Atölyesi kuruldu.

Alaşehir Ortaokulu bünyesinde kurulan atölyenin açılışına Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, öğrencilerde matematiğe olan ilgiyi artırmada atölyenin büyük katkısı olacağına inandığını belirterek, atölyenin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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