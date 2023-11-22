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        Manisa Büyükşehir Belediyespor - FC Porto: 75-66

         

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 21:18 Güncelleme: 22.11.2023 - 21:20
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        Manisa Büyükşehir Belediyespor - FC Porto: 75-66
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        SALON:Muradiye

        HAKEMLER:Ventsislav Velikov (Bulgaristan), Valerio Grigioni (İtalya), Nemanja Ninkovic (Sırbistan)

        MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Duval 10, Cruz 16, Ayberk Olmaz 2, Anderson 14, Teryy 8, Berkay Sinirlioğlu 3, Luther 12, Ege Arar 2, Dorukhan Engindeniz 8

        FC PORTO: Melvin 15, Harrison 10, Queiroz 10, Barber 23, Omlid, Gomes 2, Guerreiro 2, Caetano, Silva, Camacho, Kloof 4

        1´İNCİ PERİYOT: 26-12

        İLK YARI: 48-25

        3´ÜNCÜ PERİYOT: 59-44

        Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup E Grubu´ndaki son maçında FC Porto ile liderlik için karşılaştı. Muradiye Spor Salonu´ndaki karşılaşma temsilcimiz Manisa´nın 75-66 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Manisa Büyükşehir Belediyespor, grubu lider tamamlayıp adını son 16´ya yazdırdı.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - Ersan ERDOĞAN

        2023-11-22 21:15:13

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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