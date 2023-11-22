Manisa Büyükşehir Belediyespor - FC Porto: 75-66
SALON:Muradiye
HAKEMLER:Ventsislav Velikov (Bulgaristan), Valerio Grigioni (İtalya), Nemanja Ninkovic (Sırbistan)
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Duval 10, Cruz 16, Ayberk Olmaz 2, Anderson 14, Teryy 8, Berkay Sinirlioğlu 3, Luther 12, Ege Arar 2, Dorukhan Engindeniz 8
FC PORTO: Melvin 15, Harrison 10, Queiroz 10, Barber 23, Omlid, Gomes 2, Guerreiro 2, Caetano, Silva, Camacho, Kloof 4
1´İNCİ PERİYOT: 26-12
İLK YARI: 48-25
3´ÜNCÜ PERİYOT: 59-44
Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup E Grubu´ndaki son maçında FC Porto ile liderlik için karşılaştı. Muradiye Spor Salonu´ndaki karşılaşma temsilcimiz Manisa´nın 75-66 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Manisa Büyükşehir Belediyespor, grubu lider tamamlayıp adını son 16´ya yazdırdı.
DHA-Spor - Türkiye-Manisa - Ersan ERDOĞAN
2023-11-22 21:15:13
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