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        Alaşehir'de jeotermal sahasındaki kazada yaralanan işçi yaşamını yitirdi

        Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki bir jeotermal sahasında yaşanan kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan işçi, yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 12:23 Güncelleme: 24.11.2023 - 12:23
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        Alaşehir'de jeotermal sahasındaki kazada yaralanan işçi yaşamını yitirdi
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki bir jeotermal sahasında yaşanan kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan işçi, yaşam mücadelesini kaybetti.

        İlçede özel bir firmanın jeotermal kuyusunda çalışma yapan Osman Erdoğdu (30), 10 Kasım'da kuyudan çıkan termal suyun vücuduna temas etmesi nedeniyle yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

        İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık ünitesine sevk edilen Erdoğdu, kurtarılamadı.

        Erdoğdu'nun cenazesinin bugün Kemaliye Mahallesinde kılınacak namazın ardından mahalle mezarlığında defnedileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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