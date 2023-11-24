Alaşehir'de jeotermal sahasındaki kazada yaralanan işçi yaşamını yitirdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki bir jeotermal sahasında yaşanan kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan işçi, yaşam mücadelesini kaybetti.

İlçede özel bir firmanın jeotermal kuyusunda çalışma yapan Osman Erdoğdu (30), 10 Kasım'da kuyudan çıkan termal suyun vücuduna temas etmesi nedeniyle yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık ünitesine sevk edilen Erdoğdu, kurtarılamadı.

Erdoğdu'nun cenazesinin bugün Kemaliye Mahallesinde kılınacak namazın ardından mahalle mezarlığında defnedileceği belirtildi.

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