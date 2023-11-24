Spil'in yaban hayatı fotokapanda TARIMve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Manisa'da Spil Dağı'nda yaban domuzundan geyiğe, kurttan tavşana kadar pek çok canlının yer aldığı fotokapan görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

TARIMve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Manisa'da Spil Dağı'nda yaban domuzundan geyiğe, kurttan tavşana kadar pek çok canlının yer aldığı fotokapan görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bin 517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı hem endemik bitki örtüsü hem de yaban hayatıyla dikkat çekiyor. Yılkı atlarıyla ünlü Spil Dağı Milli Parkı'na kurulan fotokapanlar sayesinde bölgedeki canlı popülasyonu da gözler önüne serildi. Yaban domuzundan kurda, tavşandan geyiğe kadar pek çok canlı türü fotokapanlar sayesinde görüntülendi. Görüntüler ise Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından 'Hepsi Spil Dağı Milli Parkı'nın kıymetlileri yaşat-koru-sev' notuyla paylaşıldı.