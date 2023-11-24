Manisa'da hafriyat tırının çarptığı yaya öldü

Manisa'nın Selendi ilçesinde hafriyat tırının çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Atatürk Caddesi'nde devam eden yol çalışmasına hafriyat taşıyan M.K'nin kullandığı tır, 65 yaşındaki Ülkü Öztürk'e çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Selendi Devlet Hastanesine kaldırılan Öztürk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü M.K, gözaltına alındı.

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