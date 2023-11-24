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        Manisa'da hafriyat tırının çarptığı yaya öldü

        Manisa'nın Selendi ilçesinde hafriyat tırının çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 15:40 Güncelleme: 24.11.2023 - 15:40
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        Manisa'da hafriyat tırının çarptığı yaya öldü
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        Manisa'nın Selendi ilçesinde hafriyat tırının çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Atatürk Caddesi'nde devam eden yol çalışmasına hafriyat taşıyan M.K'nin kullandığı tır, 65 yaşındaki Ülkü Öztürk'e çarptı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Selendi Devlet Hastanesine kaldırılan Öztürk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Tır sürücüsü M.K, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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