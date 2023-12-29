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        Manisa Büyükşehir Belediyespor - Çağdaş Bodrum Spor: 65-79

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 22:27 Güncelleme: 29.12.2023 - 22:27
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        Manisa Büyükşehir Belediyespor - Çağdaş Bodrum Spor: 65-79
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        SALON:Muradiye

        HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Tolga Akkuşoğlu

        MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Russell 4, Cruz 19, Dorukhan Engindeniz 4, Luther 17, Terry 7, Ege Arar 2, Ayberk Olmaz, Anderson 11, Mustafa Baki 1

        ÇAĞDAŞ BODRUM SPOR: Artis 5, Can Uğur 6, Alibegovic 22, Ahmet Düverioğlu 14, Johnson 8, Warren 13, Fatih Cantitiz, Moore 11, Cavit Ege, Erkan Veyseloğlu

        1'İNCİ PERİYOT: 13-19

        İLK YARI: 25-37

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 48-54

        Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta 19 sayı geriden gelip Merkezefendi Belediyesi Basket'i yenerek düşme hattına gerilemekten kurtulan Çağdaş Bodrum Spor, deplasmanda Play-Off hattındaki Manisa Büyükşehir Belediyespor'u da mağlup ederek 2'de 2 yaptı: 65-79. Manisa Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 13-19, ilk yarısı 25-37, üçüncü periyodu da 48-54 sonuçlandı. Bu skorla Bodrum ekibi 14 haftada 5'inci galibiyetini elde etti. Manisa BŞB ise 7 galibiyette kaldı.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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