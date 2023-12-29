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        Manisa'da devrilen minibüsteki 16 kişi yaralandı

        Manisa'nın Soma ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 16 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 13:12 Güncelleme: 29.12.2023 - 13:12
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        Manisa'da devrilen minibüsteki 16 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Soma ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 16 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Tuncay Aktaş'ın kullandığı 10 P 8410 plakalı minibüs, yoğun sisin etkili olduğu Soma-Savaştepe kara yolu Yağcılı Mahallesi geçişinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yaralanan 16 kişi ambulanslarla Soma ve Savaştepe'deki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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