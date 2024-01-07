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        Manisa FK'dan Mary atağı

         1'inci Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayıp devreyi 19 puanla 11'inci sırada tamamlayan Manisa Futbol Kulübü ara transferde harekete geçti. İkinci yarıda üst sıralara tırmanmayı amaçlayan siyah-beyazlıların, Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un forveti John Mary'i gündemine aldığı ifade edildi. Çaykur Rizespor'da bu sezon sadece 2 maçta görev alan 30 yaşındaki Kamerunlu futbolcunun da oynayabileceği bir takıma gitmek istediği ve Manisa FK'nın teklifine sıcak baktığı iddia edildi. Geçen sezon da Çaykur Rizespor'da top koşturan Mary, bu sene 2 maçta 1 gol attı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 12:03 Güncelleme: 07.01.2024 - 12:03
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        Manisa FK'dan Mary atağı
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         1'inci Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayıp devreyi 19 puanla 11'inci sırada tamamlayan Manisa Futbol Kulübü ara transferde harekete geçti. İkinci yarıda üst sıralara tırmanmayı amaçlayan siyah-beyazlıların, Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un forveti John Mary'i gündemine aldığı ifade edildi. Çaykur Rizespor'da bu sezon sadece 2 maçta görev alan 30 yaşındaki Kamerunlu futbolcunun da oynayabileceği bir takıma gitmek istediği ve Manisa FK'nın teklifine sıcak baktığı iddia edildi. Geçen sezon da Çaykur Rizespor'da top koşturan Mary, bu sene 2 maçta 1 gol attı. 

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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