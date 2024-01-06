Salihli'de geçen yıl polis 516 şüpheliyi yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde geçen yıl polis ekiplerince 516 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl toplam 379 olayda 516 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 64'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzenlenen operasyonlarda, 1 kilo 635 gram metamfetamin, 490 gram esrar, 310 gram bonzai, 534 gram skunk, 117 bin 905 sentetik ecza, 87 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

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