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        Salihli'de geçen yıl polis 516 şüpheliyi yakalandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde geçen yıl polis ekiplerince 516 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 15:58 Güncelleme: 06.01.2024 - 16:04
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        Salihli'de geçen yıl polis 516 şüpheliyi yakalandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde geçen yıl polis ekiplerince 516 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl toplam 379 olayda 516 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerden 64'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Düzenlenen operasyonlarda, 1 kilo 635 gram metamfetamin, 490 gram esrar, 310 gram bonzai, 534 gram skunk, 117 bin 905 sentetik ecza, 87 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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