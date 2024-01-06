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        Kırkağaç'ta yaşlı kadın evinde ölü bulundu

        Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 84 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 23:46 Güncelleme: 06.01.2024 - 23:46
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        Kırkağaç'ta yaşlı kadın evinde ölü bulundu
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        Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 84 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Tevfikiye Mahallesi'nde bir apartman dairesinde yaşayan 84 yaşındaki Ulviye Eskici'den 2 gündür haber alamayan yakınları ve komşuları, yaşlı kadının evine gitti.

        Eskici'nin telefonunu ve kapıyı açmaması üzerine daireye polis gözetiminde çilingir yardımıyla girildi. Evinde cesedi bulunan Eskici'nin kollarında ve boynunda kesici alet yaralarına rastlandı.

        Yaşlı kadının cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için adli tıp kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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