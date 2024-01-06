Kırkağaç'ta yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 84 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 84 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Tevfikiye Mahallesi'nde bir apartman dairesinde yaşayan 84 yaşındaki Ulviye Eskici'den 2 gündür haber alamayan yakınları ve komşuları, yaşlı kadının evine gitti.
Eskici'nin telefonunu ve kapıyı açmaması üzerine daireye polis gözetiminde çilingir yardımıyla girildi. Evinde cesedi bulunan Eskici'nin kollarında ve boynunda kesici alet yaralarına rastlandı.
Yaşlı kadının cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için adli tıp kurumuna gönderildi.
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