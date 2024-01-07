Manisa'da Hakan Demir zaferle başladı Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 91-87 mağlup eden Manisa Büyükşehir Belediyespor'da ilk maçına çıkan Başantrenör Hakan Demir, göreve zaferle başladı. Geçen sezon sonunda Manisa ekibinden ayrılıp İran Milli Takımı'nın başına getirilen tecrübeli çalıştırıcı, bu sezon Ahmet Kandemir'in yerine yuyaya döndü.

Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 91-87 mağlup eden Manisa Büyükşehir Belediyespor'da ilk maçına çıkan Başantrenör Hakan Demir, göreve zaferle başladı. Geçen sezon sonunda Manisa ekibinden ayrılıp İran Milli Takımı'nın başına getirilen tecrübeli çalıştırıcı, bu sezon Ahmet Kandemir'in yerine yuyaya döndü.

"Bizim için önemli olan ivmeyi yukarı çekebilmekti. Çünkü takımın ivmesi düşmüştü" diyen Başantrenör Demir, "Maçı kaybedebilirdik, zira Karşıyaka bu sahada maç kaybetmeyen bir ekipti. Kaybetmiş olsaydık da oyuncularımı tebrik edip ivmenin yukarı döndüğünü düşünecektim. Ben Manisa'da olmaktan dolayı mutluyum. Onlar da mutlular. İnşallah sonuna kadar böyle gider" dedi.

DHA-Spor - Türkiye-Manisa -

2024-01-07 12:46:57